Улицы зазеленели. В Бишкеке посажены саженцы деревьев

16 сентября 2017, 13:39 Комментарии

В столице началась посадка крупномерных саженцев с закрытой корневой системой, в которой активное участие приняли все желающие горожане. Об этом сообщает мэрия г. Бишкек.

Мероприятие состоялось по улице Токомбаева от 12 микрорайона до улицы Шабдан Баатыра, где первым этапом было посажено 80 деревьев. Запланирована же плановая аллейная посадка 600 крупномерных деревьев с закрытой корневой системой (липа мелколистная) и 300 кустарников (гортензия).

Также горожане приняли участие в посадках на улице Медерова от Панфилова до Токтоналиева. Там по плану предприятия "Зеленстрой" будет посажено 220 деревьев (каштан конский, клен остролистный) и 60 кустов (барбарис краснолистный).

Горожане проявили активность во всем процессе посадки и с удовольствием помогали сотрудникам муниципального предприятия, особенно интересно было маленьким бишкекчанам, пришедшим на организованную акцию. Со стороны муниципального предприятия "Зеленстрой" обеспечен весь необходимый инвентарь и материал для посадок. Агрономы предприятия показали, как правильно посадить деревья и рассказали об особенностях посадок.

Следует отметить, что массовые посадки именно крупномерных саженцев лиственных пород с закрытой корневой системой осуществляются впервые в Кыргызстане.

Работы по озеленению крупномерных саженцев с закрытой корневой системой столицы будут продолжаться поэтапно до середины октября. В дальнейшем планируется посадка по улице Киевская – 149 крупномерных саженцев древесных и кустарниковых пород, по Панфилова – 80 крупномерных саженцев (каштан, дуб пильчатый и красный), по Логвиненко – 68 штук липы мелколистной. В целом по городу Бишкек будет посажено 3 тыс. 855 штук саженцев лиственных пород с закрытой корневой системой.