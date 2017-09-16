Премьер-министр в Канте. Больницу достроить, дренаж в городе очистить

16 сентября 2017, 14:00 Комментарии

Премьер-министр Сапар Исаков сегодня, 16 сентября, в рамках рабочей поездки по Чуйской области, посетил Ысык-Атинскую территориальную больницу, расположенную в городе Кант.

По словам министра здравоохранения Талантбека Батыралиева, в Ысык-Атинской территориальной больнице с момента строительства в 1978 году, еще не производился капитальный ремонт. Сама больница рассчитана на 270 мест и обслуживает жителей Ысык-Атинского района.

Сапар Исаков поручил завершить установку газовых-отопительных систем и пассажирского лифта в здании больницы до конца 2017 года, озвучив, что вопрос капитального ремонта Ысык-Атинской территориальной больницы будет рассмотрен при формировании республиканского бюджета на следующий год.

Далее глава Правительства осмотрел дренажный канал "Чупра" в городе Кант.

Мэр города Кант Эркин Абдрахманов сообщил, что из-за загрязненности дренажного канала, проходящего вдоль всего города, существует угроза подтопления верней зоны города, где расположено более 200 домов. Для очистки канала необходимо порядка 3 млн. сомов.

Премьер-министр поручил мэру города Кант в оперативном порядке разработать проект по очистке дренажного канала "Чупра" и внести на рассмотрение Правительства для принятия решения.