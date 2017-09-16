Избиратель подсознательно верит старым политикам — психолог Танаева

16 сентября 2017, 13:26 Комментарии

А как сами избиратели реагируют на агитацию? Руководитель психологического центра Айзада Танаева рассказала корреспонденту Sрutnik Кыргызстан Бегимай Бакашевой, кому и чему больше верят кыргызстанцы.

- Сейчас куда ни глянь, всюду фотографии кандидатов в президенты с призывами и лозунгами. Их так много, что в глазах рябит...

- Вы стараетесь их не замечать - значит, включился механизм защиты. Если человеку что-то внушают насильно, он воспринимает это как давление. В такой ситуации автоматически пропадает желание идти на выборы.

- Какой вид рекламы действует на избирателей лучше всего?

- Нельзя сказать, что определенная реклама "подходит" всем подряд. Например, к домохозяйкам и пенсионерам правильно обращаться по телевидению, к автолюбителям - по радио, а пешеходам лучше раздавать листовки. Вот, например, агитаторы ходят по домам, раздают красочно оформленные буклеты, а старики злятся: дескать, вместо того чтобы тратить столько денег на бумажки, которые завтра выбросят в мусорку, лучше бы кандидаты реально помогли. Поэтому листовки и буклеты должны быть скромными, чтобы не раздражать людей.

- Играет ли роль внешний вид кандидатов в президенты?

- Не сказала бы. Народ интересуют хозяйственные, справедливые политики, харизматичными лидеры, умеющие достигать поставленных целей.

© Фото / Анастасия РахмановаПсихолог Айзада Танаева: во всех жизненных ситуациях нас тянет к близким, хорошо знакомым людям. На выборах то же самое. Избиратель хочет лично поговорить с кандидатом, задать ему вопросы и получить ответы. Поэтому встречи с электоратом очень полезны для претендентов - Какая польза от многочисленных баннеров на улицах?

- Они, конечно, красочные, на некоторых фото кандидаты запечатлены среди простого народа. Но главный недостаток такой рекламы - ее слишком много, поэтому эффективность очень низкая.

- Чего ждут избиратели от кандидатов накануне выборов?

- Во всех жизненных ситуациях нас тянет к близким, хорошо знакомым людям. На выборах то же самое. Избиратель хочет лично поговорить с кандидатом, задать ему вопросы и получить ответы. Поэтому встречи с электоратом очень полезны для претендентов. Некоторые политики, выступая перед народом, используют приемы классического гипноза или гипноза Эриксона (который приводит людей в состояние готовности к позитивным изменениям). Иными словами, кандидаты "подают" электорату свое мнение в очень приглаженном виде. Они говорят то, что люди хотят услышать, и публика начинает им верить.

- Не на всех избирателей это действует. Некоторые говорят, что вообще не верят политикам.

- Плохо, конечно, если избиратель не нашел кандидата, которому доверяет, но ничего не поделаешь. Поэтому в избирательном бюллетене и существует пункт "против всех".

© Фото / Анастасия РахмановаПсихолог Айзада Танаева: если избиратель не нашел кандидата, которому доверяет, но ничего не поделаешь. Поэтому в избирательном бюллетене и существует пункт "против всех" - Кстати, я часто слышу от кыргызстанцев, что среди кандидатов - одни и те же люди. Многие этим недовольны.

- Позвольте с вами не согласиться. В глубине души человек все-таки больше доверяет известным политикам. Есть одна притча, которая хорошо характеризует эту ситуацию. Два человека ловили рыбу, и их одолевали комары. Один все время отмахивался от насекомых, а другой сидел как ни в чем не бывало. Тогда первый спросил у второго, почему он не реагирует на комаров. И тот ответил: "Если я отгоню тех, кто уже выпил моей крови, прилетят новые голодные комары". Смысл прост: люди все-таки больше доверяют тому, кого знают давно, надеются, что он уже достаточно состоятелен и будет работать для других.

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