Клубы дыма над частным сектором снял очевидец в Бишкеке

16 сентября 2017, 13:48 Комментарии

На улице Гагарина в Бишкеке (в районе Рабочего городка) горит объект, сообщил агентству Sputnik Кыргызстан очевидец происшествия. По его словам, видео снято сегодня примерно в 12.00.

В пресс-службе МЧС уточнили, что загорелся туалет во дворе частного дома. На место выехал один пожарный расчет, пламя было локализовано в 12.20. Никто не пострадал.

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