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Новости Кыргызстана

Владимир Путин: Президент Кыргызстана держит слово и идет до концаВладимир Путин: Президент Кыргызстана держит слово и идет до конца

Клубы дыма над частным сектором снял очевидец в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448212-ru.html

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16 сентября 2017, 13:48       Комментарии

На улице Гагарина в Бишкеке (в районе Рабочего городка) горит объект, сообщил агентству Sputnik Кыргызстан очевидец происшествия. По его словам, видео снято сегодня примерно в 12.00.
В пресс-службе МЧС уточнили, что загорелся туалет во дворе частного дома. На место выехал один пожарный расчет, пламя было локализовано в 12.20. Никто не пострадал.
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