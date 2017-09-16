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Владимир Путин: Президент Кыргызстана держит слово и идет до конца

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/vladim...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448211-ru.html

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Путин об Атамбаеве: С ним сложно договориться, но держит свое слово

16 сентября 2017, 13:40       Комментарии

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал интервью кыргызстанской журналистке Сыягуль Караман, в котором рассказал о дружеских взаимоотношениях между Кыргызстаном и Россией, а также заявил, что республику ждет многообещающее будущее.
"У Кыргызстана интересное и многообещающее будущее, если иметь в виду талант и трудолюбие кыргызского народа и возможности земли кыргызской, минеральные ресурсы, — подчеркнул В.Путин.
По словам российского лидера, Кыргызстан и Россию связывает общая история, культура.
"Но это не все, что нас объединяет. Много и родственных связей, личных, дружеских, все больше хозяйственных. Импорт из Кыргызстана сельхозпродукции, фруктов, овощей вырос в 2,3 раза", — отметил Путин.
Значительная часть интервью посвящена личности президента Алмазбека Атамбаева, с которым у Путина сложились дружеские отношения.
"Президент Кыргызстана — человек яркий, эмоциональный. Это то, что в нем подкупает не сразу. Он человек, который держит слово. С ним иногда сложно о чем-то договариваться, но если о чем договорились, то он идет до конца в исполнении достигнутых договоренностей. Что и я стараюсь делать со своей стороны…Может, не все и не всем нравится то, что он делает. Но все относятся к нему как к очень серьезному человеку. Именно в силу того, что у него слова с делом не расходятся. Думаю, и Кыргызстан от этого выигрывает, к стране относятся как к серьезному партнеру", — подчеркнул президент Российской Федерации Владимир Путин.

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