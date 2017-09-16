Молодежь Кыргызстана бесперспективна?

16 сентября 2017, 13:14 Комментарии

Все чаще взрослое поколение жалуется на бескультурье современной молодежи. С появлением новых возможностей для массового освещения историй о безнравственном поведении людей в сети, тема моментально набирает бурный поток критики. Наблюдая за дискуссиями вокруг этой проблемы, невольно приходит мысль, неужели молодежь нашего времени настолько бесперспективна, что не считаясь с моральными нормами, она плюет на свое будущее.

Спад культуры молодежи можно наблюдать с момента распада СССР, когда в странах Союза наблюдался экономический кризис и перелом идеологии. Многие культурные центры остались тогда без внимания общественности, потому как проблемы социально-бытовой жизни ограждали людей от таких понятий как высокое искусство и творчество. В сознании людей возникала новая философия жизни, основанная на принципах естественного отбора. Бытует мнение, что большая часть молодого поколения 90-х годов, став свидетелями всей этой разрухи, были потеряны и дезориентированы.

"Говорят, что поколение 90-х мы потеряли. Нет, мы никого не потеряли, потому что страна и люди на месте, – считает президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения "Альфа" КР Юрий Погиба. – Просто больший процент молодежи 90-х годов были потеряны в связи с экономическим ухудшением. Конечно, не было денег на идеологию, не было денег на достойное светское образование. В то время у молодежи не было выбора и условий для проведения досуга, как пионерские лагеря и прочее. Но зато появились другие идеологические структуры, куда можно было прийти и самоутвердиться".

В последующем, когда экономика страны начала приобретать стабильность, и на культурное наследие вновь принялись пробивать свет, массово привлечь молодежь к духовному обогащению, по-прежнему, оставалось задачей не из легких. Стоковый поток западных каналов современной поп-культуры беспощадно конкурировал с классикой, и создавал армию схоже мыслящего поколения.

Режиссер Королевского Шекспировского театра в Лондоне Сара Бернар считает, что такая проблема существует везде. "Несмотря на то, что мы много говорим о произведениях классической литературы и проводим много мероприятий по их популяризации среди молодежи, все же тяжело привлечь их и заинтересовать. Поэтому мало об этом говорить, нужно вовлекать молодое поколение в эти процессы. Пусть они сами станут частью произведений Шекспира и других именитых авторов", - сказала она.

"Мы часто проводим в школах мастер-классы и театральные вечера. Мы видим, что став частью всего этого процесса, дети начинают совсем по-другому смотреть на классические произведения и вовлекаются в культурные процессы. Я думаю, вам тоже стоит перенять такой опыт", - рассказала Сара Бернар.

Но не стоит забывать еще и о том, что культура – понятие весьма обширное. Будучи предметом изучения ряда дисциплин, она беспрерывно меняется и формирует новые течения человеческой деятельности, включая все формы и способы человеческого самовыражения и самопознания. Поэтому сказать, что современная молодежь страдает от бескультурья только из-за неактуальности классического искусства, будет большой ошибкой.

"Молодежь у нас перспективная, но немного безвекторная, и поэтому тем, кто стоит сейчас у истоков молодежи, нужно задать правильный вектор, – поделился своим мнение режиссер юмористического проекта "Жарайт City" Эрлан Абдраимов. – Если мы сами, будучи представителями молодежи, будем давать правильный темп, то молодежь будет идти вместе с нами".

Как твердилось на уроках культурологии, источником происхождения культуры мыслится человеческая деятельность, познание и творчество, и исходя из этого определения, стоит отметить и положительные явления деятельности молодежи Кыргызстана. Взять, к примеру, то, что группы молодых людей становится инициаторами различных благотворительных акций, представляют страну на различных спортивных и культурных мероприятиях международного масштаба, а некоторые представители уже в возрасте 20-30 лет основывают свой собственный бизнес, чем приносят огромную пользу не только обществу, но и государству, развивая современные отрасли.

Актер проекта "Жарайт City" Нурсултан Курсанали уулу считает, что современная молодежь очень энергичная, потому что много ресурсов, откуда можно черпать информацию.

"Это очень круто. Я бы не сказал, что молодежь глупая. Молодежь она в какой-то мере дерзкая, каждый имеет свое мнение, каждый чего-то хочет и всегда высказывает свою позицию. И это хорошо, потому что молодежь и есть наше будущее, будущее страны, общества, частью которой они сами являются", - сказал он.

Необходимо признать, что, да, есть в нашем обществе и молодежь, которая "замуровала" себя от культуры этикета, от духовного и социального развития. Но может, чем просто судить об этом, стоит заняться поиском и устранением причин?

Основатель исследовательского центра CAFMI Мирсулжан Намазаалы сказал, что на его взгляд, культура молодежи – это обобщенное понятие. Это не так, как раньше, что определялось буквально несколькими критериями: к примеру, уважением к старшим, вежливостью и услужливостью.

"Если раньше было только такое, то сейчас культура очень разная, и это очень хорошо. Есть много разных субкультур, они по-разному воспринимают мир, но это к лучшему. Потому что если вся молодежь была бы одинаковая, то тогда она была бы инертная. Сейчас молодежь у нас либеральная. Да, среди них встречаются какие-то радикальные вещи и восприятия, и с этим надо работать. Да, есть молодежь, которая не понимает, что сегодня происходит, как себя вести и что будет завтра. Но, по крайней мере, ощущение свободы, которое есть у молодежи и понимание того, что они могут создать свое счастье, создать счастье окружающих людей, не нарушая при этом закон и не причиняя никому вреда, открывают перед ними двери в большое будущее", - считает Намазаалы.

Причиной же негативных сторон культуры молодежи он видит в некачественной образовательной системе и недостатке правильного воспитания в семье, что в последующем перерастает в причину потерянных судеб.

"Многие молодые люди имеют некачественное образование, – сказал Намазаалы. – Здесь вина не молодежи, а вина государственной образовательной системы, которая уничтожает личность, не давая ей мотивацию для саморазвития. А надо работать с личностью. Соответственно, эта проблема создается именно государством, потому что государство в достаточной степени не либерализует образовательную систему, создав лишь жалкую попытку репликации советской системы образования, которая и так была нацелена против личности".

Второй проблемой он озвучил то, что категория молодого поколения, бросающая тень на все общество, изначально уже в семье не получила должного воспитания, и она ставит в приоритет свои права и свободы выше уважения прав и свобод окружающих.

"Где ярче свет – там тени гуще", - говорилось в произведении И.В. Гете. Так и в этой ситуации: одна плохая выходка одной особы может лечь тенью на все молодое поколение, которое очень сложно просечь даже очень толстым лучом света. Молодежь Кыргызстана весьма перспективная, и веря в свои возможности, она массово тянется за границу: кто на заработки, кто на учебу. Многие находят там свою мечту, став тем, кем они хотели бы себя видеть. А здесь остается другая половина, которая из-за отсутствия веры в себя и в свое будущее, отказывается от совершенствования своей жизни.

Нуркыз Сабырова