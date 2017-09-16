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В США проходят протесты после оправдания полицейского, убившего темнокожего

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-ssha-pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448209-ru.html

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16 сентября 2017, 13:22       Комментарии

Бишкек, 16.09.17 /Кабар/. Более 10 человек арестованы в результате протестов, которые проходят в пятницу в городе Сент-Луис (штат Миссури) из-за решения суда оправдать полицейского, застрелившего афроамериканца в 2011 году, пишет РИА Новости.
"Было несколько напряженных моментов, произведено несколько арестов, есть незначительные ранения среди полиции. В основном (протесты проходят) мирно", — сообщила в своем Twitter мэр города Линда Крюсон.
Ранее в пятницу судья оправдал бывшего офицера полиции Джейсона Стокли, который обвинялся в убийстве в 2011 году 24-летнего афро-американца Энтони Ламара Смита. Оправдательный вердикт был зачитан в пятницу, после чего протестующие начали марш протеста, который продолжается уже несколько часов.
Как сообщает местная полиция, к настоящему времени арестованы 13 человек. По данным правоохранительных органов, четыре полицейских пострадали в результате бросаемых в них бутылок и камней.
Полицейское управление опубликовало видеозапись того, как молодые люди танцуют на капоте полицейского автомобиля, один из них разбивает ногой лобовое стекло.
Полиция города публикует предупреждения для автовладельцев о перекрытии ключевых проспектов, на которые вышли сотни людей. Многие из них несут плакаты с лозунгом "Черные жизни имеют значение" и "Нет справедливого суда, нет мира".
Двумя годами ранее многодневные беспорядки охватили расположенный в пригороде Сент-Луиса город Фергюсон, где протесты начались после убийства полицейским чернокожего подростка Майкла Брауна.

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