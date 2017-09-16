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Умерла старейшая жительница планеты

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366409_ym...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448208-ru.html

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16 сентября 2017, 13:19       Комментарии

На Ямайке скончалась 117-летняя Вайолет Мосс Браун (Violet Mosse Brown), которая являлась самым старым человеком на Земле. Об этом в своем Twitter сообщил премьер-министр островного государства Эндрю Холнесс.
Старейшим человеком на планете она была признана в апреле 2017 года, после смерти итальянки Эммы Моран, которая была последним человеком, родившимся до 1900 года.
Браун родилась в ямайском приходе Трелони 10 марта 1900 года. В 2010 году женщина дала интервью местной газете. Долгожительница рассказала, что не ест свинину и курятину, а также не употребляет ром. "Вы знаете, иногда я спрашиваю себя: неужели мне в самом деле 110 лет? - призналась она. - Потому что я не чувствую себя на 110". 26 июля 2017 года она заняла пятое место в списке старейших людей в истории.

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