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Ким Чен Ын заявил о скором создании в КНДР ядерных сил

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366410_ki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448207-ru.html

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16 сентября 2017, 13:33       Комментарии

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея практически близка к созданию ядерных сил. Об этом сообщает информационное агентство Ёнхап.
"Мы должны показать великодержавным шовинистам, как наша страна достигает своих целей, несмотря на бесконечные санкции и блокаду, - заявил Ким, чье выступление было распространено государственным агентством Северной Кореи ЦТАК. Наша высшая цель - достичь баланса сил с США, чтобы исключить возможность силового решения проблемы Корейского полуострова".
В пятницу, 15 сентября, Северная Корея запустила ракету "Хвасон-12" в восточном направлении. Снаряд пролетел около 3700 километров, его траектория пролегала над японскими островами. Позднее экстренно созванный Совет Безопасности ООН осудил испытание, назвав действия КНДР крайне провокационными.
3 сентября Северная Корея заявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты. Последние сейсмологические данные японских специалистов, представленные 6 сентября, указывают, что мощность взрыва составила около 160 килотонн.

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