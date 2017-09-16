Вечер поэзии в бишкекской подземке — приходите читать любимые стихи

16 сентября 2017, 13:20 Комментарии

БИШКЕК, 16 сен - Sputnik. В подземном переходе, расположенном в 10-м микрорайоне Бишкека, пройдет вечер поэзии, рассказали сотрудники фонда "Сорос - Кыргызстан", являющиеся организаторами мероприятия.

Участники могут прочитать стихи собственного сочинения, процитировать классиков и послушать других рассказчиков.

Вечер начнется 16 сентября в 18.00.

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