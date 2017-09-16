16 сентября 2017, 13:07 Комментарии

"Репортеры без границ" просят освободить журналиста Зулпукаара Сапанова, осужденного якобы за разжигание межрелигиозной розни. Об этом говорится в обращении организации, опубликованном на официальном сайте.

"Репортеры без границ" удивлены судебным вердиктом, вынесенным в отношении Зупукаара Сапанова якобы "за разжигание ненависти между религиозными конфессиями" в книге о доисламских верованиях в Кыргызстане. В связи с чем в организации просят пересмотреть дело и отказаться от обвинительного приговоры.

"Хотя Кыргызстан и гордится тем, что он является островом свободы слова в Центральной Азии, суд в Бишкеке 12 сентября вынес в отношении З.Сапанова приговор. Судьи уверены, что книга "снижает роль ислама как религии и способствует отрицательному отношению к мусульманам", — цитируют служителей Фемиды "Репортеры без границ".

По данным организации, книга "Кыргызы – не мусульмане" представляет собой подробное исследование доисламских верований и древних языческих традиций среди кыргызов. Правозащитники также напоминают, что сразу после выхода книги в свет в 2016 году труд вызвал негативную реакцию со стороны религиозных лидеров Кыргызстана, которые усмотрели в публикации книги попытку дестабилизации межконфессиональной ситуации в стране.

"По просьбе священнослужителей Сапанов был подвергнут расследованию по подозрению в нарушении статьи 299 Уголовного кодекса КР. Следствие проводилось Государственным комитетом по национальной безопасности, которое обыскало его дом в феврале 2017 года, — отмечают "Репортеры без границ".

"Тюремное заключение Зулпукаара Сапанова создает тревожный прецедент для свободы выражения мнений в Кыргызстане", — считает Иоганн Бих, глава отдела "РБГ" по Восточной Европе и Центральной Азии. — Мы выступаем против приговора в отношении Сапанова и призываем суд немедленно освободить его".

"Репортеры без границ" также отмечают, что на сегодняшний день Кыргызстан занимает 89-е место из 180 стран в Индексе свободы печати по итогам 2017 года, составленном организацией.

Напомним, 12 сентября 2017 года первомайский районный суд приговорил журналиста Зулпукаара Сапанова к 4 годам колонии усиленного режима за разжигание межрелигиозной розни. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.