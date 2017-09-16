36 маршруток с пассажирами попали в ДТП с начала года в Чуйской области. Погибли 8 человек

16 сентября 2017, 12:46 Комментарии

Бишкек, 16.09.17 /Кабар/. С начала года в Чуйской области 36 маршруток с пассажирами попали в дорожно-транспортное происшествие, в которых погибли 8 человек, еще 44 получили травмы различной степени тяжести.

По информации патрульной милиции ГУВД Чуйской области, водители микроавтобусов, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, в погоне за деньгами, игнорируют требования Правил перевозок пассажиров, в частности нарушают режим труда и отдыха, не проходят медицинский и технический осмотр контроль перед выходом на рейс.

В патрульной милиции сообщили, что с начала года они проверили 2015 бусов, по выявленным нарушениям составлено 356 административных протоколов. Сообщается, что на линии были выявлены три водителя, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.