Атамбаев поздравил 9-ю Службу ГКНБ, занимающуюся охраной первых лиц государства, с 25-летием

16 сентября 2017, 12:09 Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев поздравил 9-ю Службу ГКНБ с 25-летием создания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Текст поздравления главы государства:

"Уважаемые сотрудники 9-й Службы Государственного комитета национальной безопасности! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с 25-летием со дня создания Службы.

За прошедшие четверть века сотрудники вашей Службы с чувством долга, высоким профессионализмом и мужеством выполняют поставленные перед ними задачи. Сегодня 9-я Служба ГКНБ превратилась в современное элитное воинское формирование, которое располагает собственной материально-технической базой, профессиональными кадрами, отлаженной системой их подготовки.

В современной обстановке, когда существуют как внешние, так и внутренние угрозы для страны, вы на деле показываете свой высокий профессионализм и безупречную подготовку, прежде всего при обеспечении безопасности руководителей государства и других охраняемых лиц, в том числе при проведении крупных, ответственных международных мероприятий в нашей стране и за рубежом. Большую роль в обучении молодых сотрудников играют ветераны Службы.

Высокая степень ответственности Службы перед государством предъявляет жесткие требования к сотрудникам. Помимо хорошей физической подготовки вы должны отличаться высоким интеллектом, аналитическим мышлением, смелостью и ответственностью.

Уверен, что личный состав Службы – от рядового сотрудника до руководства – четко понимает и глубоко осознает свой воинский долг и готов приложить все свои возможности и силы к оперативному и точному выполнению задачи, поставленной Отечеством.

Хочу поблагодарить вас за честную и безупречную службу, а также за преданность Родине. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия".

Напомним, 9-я Служба Госкомитета национальной безопасности занимается охраной первых лиц государства: президента, премьер-министра, спикера и председателя Верховного суда, а также отвечает за охрану стратегических объектов.