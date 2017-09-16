16 сентября 2017, 12:30 Комментарии

В Ала-Буке школьников привлекли к участию в предвыборной встрече одного из кандидатов. Об этом сообщают активисты интернет-движения Mediacurity на портале Vlast.kg.

По данным представителей Mediacurity, после анонса в соцсетях о старте движения Mediacurity к активистам начала поступать информация с мест о нарушениях агитации.

«Вот присланные одним пользователем фотографии и видео, в которых зафиксировано, что в ала-букинской средней школе №1 имени Т. Балтагулова 14 сентября, в день проведения предвыборного митинга одного из кандидатов в президенты КР, были вынесены ученические стулья для их использования в политическом мероприятии, а сами школьники освобождены от занятий, несмотря на рабочий день. Более того, как видно на некоторых снимках, дети даже были использованы для агитации, поскольку они держали в руках предметы агитации с символикой кандидата», — отмечают представители Mediacurity.

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