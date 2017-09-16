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В Ала-Буке школьников привлекли к участию в предвыборной встрече одного из кандидатов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/v-ala-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448201-ru.html

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16 сентября 2017, 12:30       Комментарии

В Ала-Буке школьников привлекли к участию в предвыборной встрече одного из кандидатов. Об этом сообщают активисты интернет-движения Mediacurity на портале Vlast.kg.
По данным представителей Mediacurity, после анонса в соцсетях о старте движения Mediacurity к активистам начала поступать информация с мест о нарушениях агитации.
«Вот присланные одним пользователем фотографии и видео, в которых зафиксировано, что в ала-букинской средней школе №1 имени Т. Балтагулова 14 сентября, в день проведения предвыборного митинга одного из кандидатов в президенты КР, были вынесены ученические стулья для их использования в политическом мероприятии, а сами школьники освобождены от занятий, несмотря на рабочий день. Более того, как видно на некоторых снимках, дети даже были использованы для агитации, поскольку они держали в руках предметы агитации с символикой кандидата», — отмечают представители Mediacurity.
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