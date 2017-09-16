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На Ямайке скончалась старейшая жительница Земли

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-iamaik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448199-ru.html

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16 сентября 2017, 12:21       Комментарии

Бишкек, 16.09.17 /Кабар/. На Ямайке скончалась 117-летняя Вайолет Мосс Браун, которая была самым старым человеком на Земле. Об этом сообщил в своем Twitter премьер-министр островного государства Эндрю Холнесс.
Вайолет Мосс Браун стала старейшим человеком на Земле в апреле 2017 года, после смерти итальянки Эммы Моран, которая была последним человеком, родившимся до 1900 года, пишет РИА Новости.
Браун появилась на свет в ямайском приходе Трелони 10 марта 1900 года. В одном из интервью женщина рассказала, что не есть свинину и курятину, а также не употребляет ром.

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