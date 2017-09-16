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В Бишкеке с участием горожан начали посадку саженцев липы и гортензии

 

Фотографии: kabar.kg

          

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448198-ru.html

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Бишкекчане помагают "Зеленестрою" сажать деревья на Южной магистрали (фото)

16 сентября 2017, 12:29       Комментарии

Бишкек, 16.09.2017 /Роман Гайнанов – Кабар/. Сегодня сотрудники "Тазалык" вместе с бишкекчанами высадили 80 саженцев липы по улице Токомбаева от 12 микрорайона до улицы Шабдан Баатыра.
Со стороны муниципального предприятия "Зеленстрой" был обеспечен весь необходимый инвентарь и материал для посадок. Агрономы предприятия показали, как правильно сажать деревья и рассказали об особенностях посадок.
Это был первый этап посадки, в рамках которого было высажено 80 саженцев, а запланирована плановая аллейная посадка 600 крупномерных деревьев с закрытой корневой системой (липа мелколистная) и 300 кустарников (гортензия).
Работы по озеленению крупномерных саженцев с закрытой корневой системой столицы будут продолжаться поэтапно до середины октября. В дальнейшем планируется посадка по улице Киевская – 149 крупномерных саженцев древесных и кустарниковых пород, по Панфилова – 80 крупномерных саженцев (каштан, дуб пильчатый и красный), по Логвиненко – 68 штук липы мелколистной. В целом по городу Бишкек будет посажено 3 тыс. 855 штук саженцев лиственных пород с закрытой корневой системой.

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