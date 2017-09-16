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Исаков поручил составить общий проект по каналу "Чупра" в Канте

Источник:
http://kabar.kg/news/isakov-po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448197-ru.html

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Сапар Исаков предложил Стивену Сигалу стать гражданином Кыргызстана

16 сентября 2017, 12:37       Комментарии

Кант, 16.09.17 /Салтанат Абдраева - Кабар/. Премьер-министр Сапар Исаков сегодня в рамках рабочей поездки по Чуйской области поручил соответствующим органам составить общий проект по очистке дренажного канала "Чупра".
Мэр города Кант Эркин Абдрахманов рассказал, что есть проблема с низким уровнем проточной воды идущей с верхней зоны города. Поскольку дренажный канал "Чупра" проходит через несколько городов, по словам Абдрахманова, возникают проблемы с очисткой канала. Из-за этого возникает проблема подтопления верхней зоны. На сегодня в верхней зоне города Канта существует проблема подъема грунтовых вод.
Мэр Канта отметил, что нужна спецтехника для проведения работ по очистке сети. Только в городе на эти цели требуется около 3 млн сомов, а этот канал пролегает еще через несколько населенных пунктов.
В последний раз мероприятия по очистке каналов производилось в 2008 году.
Исаков поручил аппарату правительства собрать представителей МЧС, Минсельхоза, администрацию Чуйской области, мэра Канта и составить общий план действий по очистке канала и рассчитать сметную стоимость.
Премьер поручил на следующей неделе собраться на совещание правительства.

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