Декларация-2017. Сколько заработал кандидат в президенты Эрнис Зарлыков?

16 сентября 2017, 12:05 Комментарии

В прошлом году экс-вице-мэр столицы Эрнис Зарлыков на своем посту заработал 705 тыс. сомов. Об этом сообщается на сайте Государственной кадровой службы.

Годовая заработная плата Зарлыкова составила 705 тыс. сомов. Судя по декларации, у него нет собственного жилья, машины, земельного участка и другого имущества. Не указал бывший чиновник и данные о доходах своей семьи.

Зарлыков проработал на этой должности чуть больше года. До этого руководил финансовым управлением мэрии. Сейчас он является одним из 13 кандидатов в президенты. Размер избирательного фонда Зарлыкова составляет 1,5 млн. сомов и в отличие от других кандидатов, его предвыборная кампания проходит малозаметно.