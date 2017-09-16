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Декларация-2017. Сколько заработал кандидат в президенты Эрнис Зарлыков?

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366404_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448196-ru.html

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16 сентября 2017, 12:05       Комментарии

В прошлом году экс-вице-мэр столицы Эрнис Зарлыков на своем посту заработал 705 тыс. сомов. Об этом сообщается на сайте Государственной кадровой службы.
Годовая заработная плата Зарлыкова составила 705 тыс. сомов. Судя по декларации, у него нет собственного жилья, машины, земельного участка и другого имущества. Не указал бывший чиновник и данные о доходах своей семьи.
Зарлыков проработал на этой должности чуть больше года. До этого руководил финансовым управлением мэрии. Сейчас он является одним из 13 кандидатов в президенты. Размер избирательного фонда Зарлыкова составляет 1,5 млн. сомов и в отличие от других кандидатов, его предвыборная кампания проходит малозаметно.

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