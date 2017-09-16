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Четыре беженца поманили 56-летнюю немку бутылками и жестоко изнасиловали

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366408_ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448195-ru.html

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16 сентября 2017, 12:21       Комментарии

Полиция немецкого города Дессау арестовала четырех просителей убежища из Эритреи, подозреваемых в жестоком изнасиловании 56-летней жительницы страны. Об этом сообщает Mittledeutsche Zeitung.
Как отмечается, это произошло в середине августа. Женщина занималась сбором бутылок в центре города, когда к ней подошли молодые люди, пообещавшие показать, где можно найти много бутылок. Они заманили ее в здание бывшей школы, где женщина подверглась изнасилованию, ее госпитализировали.
Указывается, что молодым людям от 18 до 21 года. В полиции Дессау заявили, что расследование дела, которое вызвало резонанс в городе, давалось им с большим трудом и они очень рады тому, что им удалось найти злоумышленников. Также они полагают, что молодые люди могли быть связаны с изнасилованием 89-летней женщины, которое произошло несколькими днями позже.

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