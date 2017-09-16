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Труп младенца на помойке. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366421_tr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448194-ru.html

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Против милиционеров, причастных к смертельной аварии, возбуждено уголовное дело

16 сентября 2017, 12:28       Комментарии

По делу найденного в мусорном баке младенца возбуждено дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.
Уголовное дело возбуждено по статье 97 УК КР (убийство). Сейчас идут следственные мероприятия, назначены все необходимые экспертизы. Милиция разыскивает мать ребенка.
Напомним, 14 сентября в районе пересечения улицы Кустанайской и Астраханского переулка в мусорном баке найден труп новорожденного младенца, завернутый в халат.

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