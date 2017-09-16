Труп младенца на помойке. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"

16 сентября 2017, 12:28 Комментарии

По делу найденного в мусорном баке младенца возбуждено дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Уголовное дело возбуждено по статье 97 УК КР (убийство). Сейчас идут следственные мероприятия, назначены все необходимые экспертизы. Милиция разыскивает мать ребенка.

Напомним, 14 сентября в районе пересечения улицы Кустанайской и Астраханского переулка в мусорном баке найден труп новорожденного младенца, завернутый в халат.