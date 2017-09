Бензовоз горит на перевале Тоо-Ашуу

16 сентября 2017, 11:47 Комментарии

БИШКЕК, 16 сен - Sputnik. На перевале Тоо-Ашуу горит бензовоз, сообщил агентству Sputnik Кыргызстан очевидец происшествия.

По его словам, инцидент произошел в субботу, 16 сентября, примерно в 10.00.

"Возле бензовоза никого не было. Мы видели только мужчину, который прошел мимо. Я поинтересовался, где водитель, а он сказал, что ничего не знает. Мне показалось, что он был подвыпившим", - сообщил очевидец.

По предварительным данным МЧС, пострадавших и жертв нет. Возгорание бензовоза произошло на 100-м километре автодороги Бишкек - Ош. Государственные пожарные расчеты не привлечены, так как транспорт способна потушить сама компания, которой принадлежит машина. Причины возгорания неизвестны.

