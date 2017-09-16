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Бензовоз горит на перевале Тоо-Ашуу

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448193-ru.html

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Бензовоз упал на бок в Ошской области

16 сентября 2017, 11:47       Комментарии

БИШКЕК, 16 сен - Sputnik. На перевале Тоо-Ашуу горит бензовоз, сообщил агентству Sputnik Кыргызстан очевидец происшествия.
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
FacebookTwitterWhatsappViberTelegramСкачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код© видео очевидца, отправленное по Whats App-каналуБензовоз горит на Тоо-Ашуу, из-за угрозы взрыва образовался затор По его словам, инцидент произошел в субботу, 16 сентября, примерно в 10.00.
"Возле бензовоза никого не было. Мы видели только мужчину, который прошел мимо. Я поинтересовался, где водитель, а он сказал, что ничего не знает. Мне показалось, что он был подвыпившим", - сообщил очевидец.
По предварительным данным МЧС, пострадавших и жертв нет. Возгорание бензовоза произошло на 100-м километре автодороги Бишкек - Ош. Государственные пожарные расчеты не привлечены, так как транспорт способна потушить сама компания, которой принадлежит машина. Причины возгорания неизвестны.
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