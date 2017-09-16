Младенец, найденный в мусорном баке: возбуждено дело об убийстве

16 сентября 2017, 11:57 Комментарии

БИШКЕК, 16 сен - Sputnik. В связи с обнаружением в мусорном баке тела новорожденного младенца милиция Бишкека возбудила уголовное дело по статье 97 "Убийство" Уголовного кодекса КР, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

Тело мальчика нашли в одном из мусорных контейнеров в районе Киркомстрома утром в четверг, 14 сентября.

Мать ребенка объявлена в розыск.

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