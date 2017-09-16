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Младенец, найденный в мусорном баке: возбуждено дело об убийстве

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448192-ru.html

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Сотрудники УПМ были не правы, гоняясь за мотоциклистом. Возбуждено дело

В Бишкеке отношении организации, присвоившей чужой товарный знак, возбуждено дело

16 сентября 2017, 11:57       Комментарии

БИШКЕК, 16 сен - Sputnik. В связи с обнаружением в мусорном баке тела новорожденного младенца милиция Бишкека возбудила уголовное дело по статье 97 "Убийство" Уголовного кодекса КР, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.
Тело мальчика нашли в одном из мусорных контейнеров в районе Киркомстрома утром в четверг, 14 сентября.
Мать ребенка объявлена в розыск.
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