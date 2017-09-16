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Кыргызстанца обвинили в лжепредпринимательстве и уклонении от уплаты налогов на 8 млн сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448191-ru.html

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16 сентября 2017, 11:54       Комментарии

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызской Республики выявила факт уклонения от уплаты налогов на 8 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Финпола.
В ходе проведения соответствующих мероприятий установлено, что гражданин Т.А., преследуя корыстный умысел в незаконном материальном обогащении, зарегистрировавшись как налогоплательщик в Управлении государственной налоговой службы по Октябрьскому району города Бишкек, начал осуществлять предпринимательскую деятельность по импорту товара народного потребления из Республики Казахстан через контрольно-пропускной пункт "Ч-К" путем оформления на свое имя сопроводительной накладной (декларирования товара) на товары, принадлежащие другим неустановленным лицам, при этом получая за каждую грузовую автомашину денежное вознаграждение.
Согласно акту налоговой проверки, сумма начисленных налогов гражданину Т.А. составила 8 миллионов 760,5 тысяч сомов.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 212 (уклонение индивидуального предпринимателя от уплаты налогов и обязательных страховых взносов) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В данное время проводится расследование", — сообщили в ГСБЭП.

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