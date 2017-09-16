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Атамбаев поздравил 9-ю Службу ГКНБ, занимающуюся охраной первых ли государства, с 25-летием

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/atamba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448190-ru.html

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16 сентября 2017, 12:09       Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев поздравил 9-ю Службу ГКНБ с 25-летием создания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Текст поздравления главы государства:
"Уважаемые сотрудники 9-й Службы Государственного комитета национальной безопасности! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с 25-летием со дня создания Службы.
За прошедшие четверть века сотрудники вашей Службы с чувством долга, высоким профессионализмом и мужеством выполняют поставленные перед ними задачи. Сегодня 9-я Служба ГКНБ превратилась в современное элитное воинское формирование, которое располагает собственной материально-технической базой, профессиональными кадрами, отлаженной системой их подготовки.
В современной обстановке, когда существуют как внешние, так и внутренние угрозы для страны, вы на деле показываете свой высокий профессионализм и безупречную подготовку, прежде всего при обеспечении безопасности руководителей государства и других охраняемых лиц, в том числе при проведении крупных, ответственных международных мероприятий в нашей стране и за рубежом. Большую роль в обучении молодых сотрудников играют ветераны Службы.
Высокая степень ответственности Службы перед государством предъявляет жесткие требования к сотрудникам. Помимо хорошей физической подготовки вы должны отличаться высоким интеллектом, аналитическим мышлением, смелостью и ответственностью.
Уверен, что личный состав Службы – от рядового сотрудника до руководства – четко понимает и глубоко осознает свой воинский долг и готов приложить все свои возможности и силы к оперативному и точному выполнению задачи, поставленной Отечеством.
Хочу поблагодарить вас за честную и безупречную службу, а также за преданность Родине. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия".
Напомним, 9-я Служба Госкомитета национальной безопасности занимается охраной первых лиц государства: президента, премьер-министра, спикера и председателя Верховного суда, а также отвечает за охрану стратегических объектов.

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