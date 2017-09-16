Производственно-техническая база фирм пассажирских перевозок в Чуйской области не отвечает требованиям, - УПМ

16 сентября 2017, 11:43 Комментарии

В Управлении патрульной милиции ГУВД Чуйской области 13 сентября прошло семинар-совещание с представителями Министерства транспорта и коммуникаций и руководителями фирм, занимающихся регулярными пассажирскими перевозками на территории Чуйской области.

Как сообщили в УПМ, внимание участников обратили на особенности допуска водителей пассажирского такси. "Это обязательная стажировка на конкретном маршруте и конкретном автобусе, соблюдение режима труда и отдыха, строгое соблюдения графика работы пассажирских перевозок, наличие соответствующей категории, стажа, своевременное прохождение медицинского контроля перед выходом на работу", - отметили в пресс-службе.

Руководство УПМ ГУВД Чуйской области отметило, что руководители пассажирских перевозок не на должном уровне ведут контроль за организацией работы, техническим и материальным обеспечением кабинетов для проведения предрейсовых медицинских осмотров и контрольных проверок.

Обращаясь к руководителям автопредприятий, руководство Патрульной милиции ГУВД Чуйской области отметило, что производственно-техническая база предприятий не отвечает предъявляемым требованиям, что приводит к нарушению периодичности технического обслуживания транспортных средств,это относится как к индивидуальным предпринимателям, так и к юридическим лицам, выпускающим подвижной состав на линию, не применяя элементарные средства технического диагностирования. Транспорт на линию выходит в неисправном, в антисанитарном состоянии.