Бишкекчане помагают "Зеленестрою" сажать деревья на Южной магистрали (фото)

16 сентября 2017, 12:03 Комментарии

Бишкекчане совместно с сотрудниками муниципального предприятия "Зеленстрой" 16 сентября посадили 80 деревьев на улице Токомбаева.

Как сообщили АКИpress в пресс-службе мэрии, предстоит посадить 600 деревьев. Сейчас сотрудники предприятия проводят работы по подготовке к посадке деревьев.

Напоминаем, что в посадке могут принять участие все желающие горожане, представители общественных организаций и активисты.

Массовые посадки именно крупномерных саженцев лиственных пород с закрытой корневой системой осуществляются впервые в Кыргызстане.

Муниципальное предприятие "Зеленстрой" обеспечит всем необходимым инвентарем и материалом для посадок. Агрономы предприятия показывают, как правильно посадить деревья и рассказывают об особенностях посадок. На данной улице запланирована плановая аллейная посадка 600 крупномерных деревьев с закрытой корневой системой (липа мелколистная) и 300 кустарников (гортензия).