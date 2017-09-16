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Бишкекчане помагают "Зеленестрою" сажать деревья на Южной магистрали (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448188-ru.html

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Машина врезалась в дерево на Иссык-Куле, погиб пассажир

16 сентября 2017, 12:03       Комментарии

Бишкекчане совместно с сотрудниками муниципального предприятия "Зеленстрой" 16 сентября посадили 80 деревьев на улице Токомбаева.
Как сообщили АКИpress в пресс-службе мэрии, предстоит посадить 600 деревьев. Сейчас сотрудники предприятия проводят работы по подготовке к посадке деревьев.
Напоминаем, что в посадке могут принять участие все желающие горожане, представители общественных организаций и активисты.
Массовые посадки именно крупномерных саженцев лиственных пород с закрытой корневой системой осуществляются впервые в Кыргызстане.
Муниципальное предприятие "Зеленстрой" обеспечит всем необходимым инвентарем и материалом для посадок. Агрономы предприятия показывают, как правильно посадить деревья и рассказывают об особенностях посадок. На данной улице запланирована плановая аллейная посадка 600 крупномерных деревьев с закрытой корневой системой (липа мелколистная) и 300 кустарников (гортензия).

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