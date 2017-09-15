Мэрией Бишкека возвращена территория детского сада

16 сентября 2017, 11:32 Комментарии

Управлением землепользования и строительства, совместно с МП "Тазалык" для устранения и освобождения территории строящегося детского сада, произведен снос незаконно построенного капитального забора из жженного кирпича длиной 50 метров по улице Тендик в жилом массиве "Колмо". Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Кроме того, по поступившей жалобе жителей дома 12 по улице Тимирязева о принятии мер в отношении застройщика, самовольно построившего капитальную пристройку и тандыр с навесом. Данные объекты построены на муниципальной территории без соответствующих разрешительных документов. Городской службой с выездом на место произведен снос капитальной пристройки и тандыра с навесом.

Напомним, что ранее со стороны муниципальной службы владельцам вышеуказанных объектов были выданы уведомления о добровольном сносе. В связи, с неисполнением уведомлений в срок произведен снос объектов в принудительном порядке, с приведением земельных участков в первоначальное состояние.