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Мэрией Бишкека возвращена территория детского сада

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366399_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448187-ru.html

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16 сентября 2017, 11:32       Комментарии

Управлением землепользования и строительства, совместно с МП "Тазалык" для устранения и освобождения территории строящегося детского сада, произведен снос незаконно построенного капитального забора из жженного кирпича длиной 50 метров по улице Тендик в жилом массиве "Колмо". Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.
Кроме того, по поступившей жалобе жителей дома 12 по улице Тимирязева о принятии мер в отношении застройщика, самовольно построившего капитальную пристройку и тандыр с навесом. Данные объекты построены на муниципальной территории без соответствующих разрешительных документов. Городской службой с выездом на место произведен снос капитальной пристройки и тандыра с навесом.
Напомним, что ранее со стороны муниципальной службы владельцам вышеуказанных объектов были выданы уведомления о добровольном сносе. В связи, с неисполнением уведомлений в срок произведен снос объектов в принудительном порядке, с приведением земельных участков в первоначальное состояние.

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