Упрощен переход кыргызско-узбекской границы на КПП "Баймак-автодорожный"

16 сентября 2017, 12:01 Комментарии

Сапар Исаков подписал постановление Правительства КР, согласно которому возобновлено функционирование пункта пропуска "Баймак-автодорожный", расположенного в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области, на кыргызско-узбекском участке государственной границы, в упрощенном порядке. Об этом сообщает пресс-служба Правительства КР.

Данное постановление было подготовлено по итогам рабочего совещания, прошедшего 13 сентября, под председательством вице-премьер-министра Темира Джумакадырова с участием соответствующих государственных органов страны.

Справка: Постановлением Правительства КР "О некоторых мерах по функционированию пунктов пропуска" от 6 мая 2016 года № 231 временно, до особого решения Правительства КР, было прекращено пересечение государственной границы страны на кыргызском участке границы Евразийского экономического союза лицами, транспортными средствами, а также перемещение грузов, товаров и животных на пункте пропуска "Баймак-автодорожный".

Принятым решением предусматривается возобновление функционирования пункта пропуска "Баймак-автодорожный" в упрощенном порядке без таможенного, ветеринарного, фитосанитарного и антинаркотического видов контроля, за исключением пограничного контроля.