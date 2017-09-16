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КПП "Баймак-автодорожный" на кыргызско-узбекской границе снова работает в упрощенном порядке

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/kpp-ba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448185-ru.html

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16 сентября 2017, 10:21       Комментарии

Контрольно-пропускной пункт "Баймак-автодорожный" на кыргызско-узбекской границе снова работает в упрощенном порядке. Соответствующее постановление об изменении режима работы КПП, расположенного в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области, подписали в правительстве Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Данное постановление было подготовлено по итогам рабочего совещания, прошедшего 13 сентября 2017 года, под председательством вице-премьер-министра Кыргызской Республики Темира Джумакадырова с участием соответствующих государственных органов страны.
Справка: Постановлением правительства Кыргызской Республики "О некоторых мерах по функционированию пунктов пропуска" от 6 мая 2016 года № 231 временно, до особого решения правительства Кыргызской Республики, было прекращено пересечение государственной границы страны на кыргызском участке границы Евразийского экономического союза лицами, транспортными средствами, а также перемещение грузов, товаров и животных на пункте пропуска "Баймак-автодорожный".
Принятым решением правительства предусматривается возобновление функционирования пункта пропуска "Баймак-автодорожный" в упрощенном порядке без таможенного, ветеринарного, фитосанитарного и антинаркотического видов контроля, за исключением пограничного контроля.

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