КПП "Баймак-автодорожный" на кыргызско-узбекской границе снова работает в упрощенном порядке

16 сентября 2017, 10:21 Комментарии

Контрольно-пропускной пункт "Баймак-автодорожный" на кыргызско-узбекской границе снова работает в упрощенном порядке. Соответствующее постановление об изменении режима работы КПП, расположенного в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области, подписали в правительстве Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Данное постановление было подготовлено по итогам рабочего совещания, прошедшего 13 сентября 2017 года, под председательством вице-премьер-министра Кыргызской Республики Темира Джумакадырова с участием соответствующих государственных органов страны.

Справка: Постановлением правительства Кыргызской Республики "О некоторых мерах по функционированию пунктов пропуска" от 6 мая 2016 года № 231 временно, до особого решения правительства Кыргызской Республики, было прекращено пересечение государственной границы страны на кыргызском участке границы Евразийского экономического союза лицами, транспортными средствами, а также перемещение грузов, товаров и животных на пункте пропуска "Баймак-автодорожный".

Принятым решением правительства предусматривается возобновление функционирования пункта пропуска "Баймак-автодорожный" в упрощенном порядке без таможенного, ветеринарного, фитосанитарного и антинаркотического видов контроля, за исключением пограничного контроля.