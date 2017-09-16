Омурбек Бабанов обратился к соотечественикам

16 сентября 2017, 11:42 Комментарии

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов встретился с жителями Ноокатского района Ошской области. Около 40 тыс. местных жителей пришли поддержать политика. Лидер партии "Республика" во время встречи также обратился к соотечественникам, которые трудятся за рубежом.

"Перед тем, как сделать свой выбор 15 октября, вспомните, с какими трудностями вам приходится сталкиваться, как вам сложно находиться в Москве, в Екатеринбурге, Сургуте, Казахстане, работая в жутких условиях на базаре или же где-то еще. Когда десятерым приходится ютиться в маленькой комнатушке. Я уверен, что вы поддержите меня. Я создам для вас рабочие места, чтобы вы могли вернуться к своим детям и родителям на Родину", — сказал Бабанов.

Программа Омурбека Бабанова "Путь вперед!" состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов Президента, направленных, на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны:

<ul> <li>"Новый стиль управления государством";</li> <li>"Новая экономика и социальная политика";</li> <li>"Страна без коррупции. Независимая судебная система";</li> <li>"Безопасная страна";</li> <li>"Эффективная внешняя политика. Культурное наследие".</li> </ul> Исполнитель: ОсОО "Кей-Ньюс", г. Бишкек, ул. Токомбаева, 46а. Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т. Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 16.09.2017 г. Тираж: 1.