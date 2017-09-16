КПП "Баймак-автодорожный" на кыргызско-узбекской границе возобновил свое функционирование в упрощенном порядке

16 сентября 2017, 11:27 Комментарии

Контрольно-пропускной пункт "Баймак-автодорожный", расположенный в Ала-Букинском районе Жалал-Абадской области на кыргызско-узбекской границе, возобновил свое функционирование в упрощенном порядке. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба правительства.

Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Сапар Исаков.

Данное постановление было подготовлено по итогам рабочего совещания, прошедшего 13 сентября, под председательством вице-премьер-министра Кыргызстана Темира Джумакадырова с участием соответствующих государственных органов страны.

Справка:

Постановлением правительства КР "О некоторых мерах по функционированию пунктов пропуска" от 6 мая 2016 года временно, до особого решения правительства КР, было прекращено пересечение государственной границы страны на кыргызском участке границы Евразийского экономического союза лицами, транспортными средствами, а также перемещение грузов, товаров и животных на пункте пропуска "Баймак-автодорожный".

Принятым решением правительства предусматривается возобновление функционирования пункта пропуска "Баймак-автодорожный" в упрощенном порядке без таможенного, ветеринарного, фитосанитарного и антинаркотического видов контроля, за исключением пограничного контроля.