В Google Chrome запретят автоматический запуск видео со звуком

16 сентября 2017, 11:08 Комментарии

Google объявила о запрете автоматического запуска видео, которое включается со звуком, в Google Сhrome. Функция появится в версии Chrome 64 с января 2018 года, пишет TJournal.

С указанного момента Google Chrome будет разрешать автовоспроизведение, только если пользователь браузер сам "обратит внимание" на видео. Компания не будет запрещать сайтам воспроизводить ролики, в которых звук отключён.

Функция будет работать как в десктопной, так и мобильной версии браузера. The Next Web подчеркнул, что запрет в том числе затрагивает рекламу со звуком.

По мнению компании, это должно избавить пользователей от "нежелательных шумов", а также использования трафика и потребления энергии устройства без согласия пользователя. Также, начиная с Chrome 63, в настройках браузера появится возможность отключения звука для отдельных сайтов.

Автозапуск видео и аудио полностью отключат в новой версии браузера Safari в готовящейся к выходу macOS High Sierra. Пользователю оставят возможность включить плеер.