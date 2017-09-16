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В Google Chrome запретят автоматический запуск видео со звуком

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366384_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448181-ru.html

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16 сентября 2017, 11:08       Комментарии

Google объявила о запрете автоматического запуска видео, которое включается со звуком, в Google Сhrome. Функция появится в версии Chrome 64 с января 2018 года, пишет TJournal.
С указанного момента Google Chrome будет разрешать автовоспроизведение, только если пользователь браузер сам "обратит внимание" на видео. Компания не будет запрещать сайтам воспроизводить ролики, в которых звук отключён.
Функция будет работать как в десктопной, так и мобильной версии браузера. The Next Web подчеркнул, что запрет в том числе затрагивает рекламу со звуком.
По мнению компании, это должно избавить пользователей от "нежелательных шумов", а также использования трафика и потребления энергии устройства без согласия пользователя. Также, начиная с Chrome 63, в настройках браузера появится возможность отключения звука для отдельных сайтов.
Автозапуск видео и аудио полностью отключат в новой версии браузера Safari в готовящейся к выходу macOS High Sierra. Пользователю оставят возможность включить плеер.

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