В ЕАЭС могут ввести маркировку для обуви и драгоценных изделий

16 сентября 2017, 11:18 Комментарии

В ЕАЭС предполагается начать маркировку обуви, лекарственных препаратов и ювелирных изделий. Об этом сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

В ЕЭК началось общественное обсуждение перечня товаров, в отношении которых могут ввести маркировки. Из поступивших от бизнес-сообществ стран ЕАЭС предложений о необходимой метке сейчас ЕЭК рассматривает обувь, лекарственные препараты и ювелирные изделия.

В сентября и октябре пройдет несколько заседаний рабочих групп по маркировке товаров.

В комиссии отметили, что возможно обсуждение и иных товарных групп при поступлении соответствующих инициатив. Комиссия сформирует экспертные отраслевые группы для обсуждения видов товаров, технологии клеймения и возможные преференции.

Задача системы маркировки - снизить долю "серых" товаров легкой промышленности в обороте в странах ЕАЭС. На сегодняшний день метке подлежат меховые изделия. Маркировка товаров легкой промышленности, косметики и парфюмерии, бытовой техники и других позиций начнется позже.