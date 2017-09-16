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В ЕАЭС могут ввести маркировку для обуви и драгоценных изделий

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366388_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448180-ru.html

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16 сентября 2017, 11:18       Комментарии

В ЕАЭС предполагается начать маркировку обуви, лекарственных препаратов и ювелирных изделий. Об этом сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.
В ЕЭК началось общественное обсуждение перечня товаров, в отношении которых могут ввести маркировки. Из поступивших от бизнес-сообществ стран ЕАЭС предложений о необходимой метке сейчас ЕЭК рассматривает обувь, лекарственные препараты и ювелирные изделия.
В сентября и октябре пройдет несколько заседаний рабочих групп по маркировке товаров.
В комиссии отметили, что возможно обсуждение и иных товарных групп при поступлении соответствующих инициатив. Комиссия сформирует экспертные отраслевые группы для обсуждения видов товаров, технологии клеймения и возможные преференции.
Задача системы маркировки - снизить долю "серых" товаров легкой промышленности в обороте в странах ЕАЭС. На сегодняшний день метке подлежат меховые изделия. Маркировка товаров легкой промышленности, косметики и парфюмерии, бытовой техники и других позиций начнется позже.

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