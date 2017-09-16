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Правительство будет жестко реагировать на факты применения админресурса

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366418_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448179-ru.html

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За попытки применения административного ресурса наказание будет жестким – Зилалиев

16 сентября 2017, 11:31       Комментарии

Правительство будет моментально и жестко, в пределах действующего законодательства, реагировать на факты применения административного ресурса в ходе избирательной кампании. Об этом заявил 15 сентября председатель Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов при подготовке и проведению выборов Президента КР вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев.
"11 сентября 2017 года состоялась очередное заседание Совета безопасности, одним из основных вопросов которого было проведение выборов Президента Кыргызской Республики, которые пройдут 15 октября 2017 года. Решением Совета безопасности Правительству поручено принять меры по строгому запрету должностным лицам государственных органов, органов местного самоуправления, администрациям и руководству государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий на привлечение к предвыборной агитации в пользу каких-либо кандидатов преподавателей, учащихся и студентов, работников и персонала бюджетных организаций, в том числе медицинских учреждений, предприятий и организаций по обслуживанию населения", - сообщил он.
Вице-премьер-министр отметил, что также введен запрет на вмешательство должностных лиц органов исполнительной власти, местных государственных администраций и органов местного самоуправления в деятельность избирательных комиссии.
"В нашей современной истории это первый опыт мирной, официальной передачи власти. Поэтому мы уделяем огромное внимание чистоте этих выборов, чтобы завтра никто не мог поставить под сомнение справедливость предстоящих выборов. Перед Правительством страны поставлена задача – обеспечить проведение честных и прозрачных выборов, которая будет выполнена", - резюмировал Зилалиев.

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