Приходите, покупайте! В Бишкеке откроется международная выставка-ярмарка

16 сентября 2017, 10:59 Комментарии

БИШКЕК, 16 сен - Sputnik. С 21 по 25 сентября в Бишкеке будет работать международная выставка-ярмарка продуктов питания и сельскохозяйственной техники "АгроПродЭкспо-2017", сообщает Торгово-промышленная палата КР.

Это уже тринадцатое мероприятие такого рода.

"В выставке примут участие 60 компаний из семи стран, некоторые заочно. Как правило, на таких мероприятиях участники - производители, поставщики и другие заинтересованные стороны - получают возможность воочию увидеть продукцию, провести плодотворные переговоры и заключить выгодные сделки с потенциальными партнерами", - говорится в сообщении.

Организаторами ярмарки являются Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации и ТПП.

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