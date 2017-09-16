Доллар США: 68.6118 (-0.1264) 
Евро: 81.8539 (+0.0348) 
Золото: 42.60 $/гр (+0.06) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +19°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Ассоциация военных атташе в Кыргызстане посетила войсковую част спецназа "Пантера" (фото)Ассоциация военных атташе в Кыргызстане посетила войсковую част спецназа "Пантера" (фото)Сирийские террористы лишились заводов по производству шахид-танковСирийские террористы лишились заводов по производству шахид-танков

Приходите, покупайте! В Бишкеке откроется международная выставка-ярмарка

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448178-ru.html

Похожие новости

Бишкекчане помагают "Зеленестрою" сажать деревья на Южной магистрали (фото)

Мэрией Бишкека возвращена территория детского сада

Бишкекским школьникам показали военную авиабазу в Канте

Где в Бишкеке и Оше не будет газа с 18 по 20 сентября — список улиц

В каких районах Бишкека и Чуйской области 17 сентября отключат электричество

16 сентября 2017, 10:59       Комментарии

БИШКЕК, 16 сен - Sputnik. С 21 по 25 сентября в Бишкеке будет работать международная выставка-ярмарка продуктов питания и сельскохозяйственной техники "АгроПродЭкспо-2017", сообщает Торгово-промышленная палата КР.
Это уже тринадцатое мероприятие такого рода.
"В выставке примут участие 60 компаний из семи стран, некоторые заочно. Как правило, на таких мероприятиях участники - производители, поставщики и другие заинтересованные стороны - получают возможность воочию увидеть продукцию, провести плодотворные переговоры и заключить выгодные сделки с потенциальными партнерами", - говорится в сообщении.
Организаторами ярмарки являются Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации и ТПП.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум