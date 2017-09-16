Премьер Исаков посетил промышленное предприятие "Адал Азык" в Ысык-Ате

16 сентября 2017, 11:10 Комментарии

Новопокровка, 16.09.17. /Салтанат Абдраева -Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сегодня с рабочим визитом выехал в Чуйскую область.

Так , в селе Новопокровка Ысык-Атинского района он посетил промышленное предприятие"Адал Азык".

В ходе визита премьер осмотрел построенное здание предприятия, которое готовится к сдаче в эксплуатацию.

Предприятие занимается переработкой мясных изделий и колбасных деликатесов.

Мощность нового цеха составит 20 тонн в сутки.

Как рассказал директор предприятия Мырзабек Орунбаев, предприятие на данный момент обеспечивает мясной продукцией внутренний рынок. "Но благодаря новому цеху предприятие сможет выйти на рынок ЕАЭС и полностью покрыть внутренний",- сказал он.

Сапар Исаков отметил, необходимость использования всех возможностей членства КР в ЕАЭС.

Часть средств на строительство нового здания были привлечены со стороны Российско-кыргызскогофондаразвития.