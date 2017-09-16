Доллар США: 68.6118 (-0.1264) 
Евро: 81.8539 (+0.0348) 
Золото: 42.60 $/гр (+0.06) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +19°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В ЕАЭС могут ввести маркировку для обуви и драгоценных изделийВ ЕАЭС могут ввести маркировку для обуви и драгоценных изделийВ Google Chrome запретят автоматический запуск видео со звукомВ Google Chrome запретят автоматический запуск видео со звуком

Премьер Исаков посетил промышленное предприятие "Адал Азык" в Ысык-Ате

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448177-ru.html

Похожие новости

Ассоциация военных атташе в Кыргызстане посетила войсковую част спецназа "Пантера" (фото)

Обнялся с премьером и на селфи с прессой спрашивал: "Все?" — Сигал в Бишкеке

Исаков напутствовал спортсменов, отправившихся на Азиатские игры

Премьер: Я горжусь достижениями спортсменов, защищающих честь страны в мире

Премьер Исаков предложил Стивену Сигалу стать гражданином Кыргызстана

16 сентября 2017, 11:10       Комментарии

Новопокровка, 16.09.17. /Салтанат Абдраева -Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сегодня с рабочим визитом выехал в Чуйскую область.
Так , в селе Новопокровка Ысык-Атинского района он посетил промышленное предприятие"Адал Азык".
В ходе визита премьер осмотрел построенное здание предприятия, которое готовится к сдаче в эксплуатацию.
Предприятие занимается переработкой мясных изделий и колбасных деликатесов.
Мощность нового цеха составит 20 тонн в сутки.
Как рассказал директор предприятия Мырзабек Орунбаев, предприятие на данный момент обеспечивает мясной продукцией внутренний рынок. "Но благодаря новому цеху предприятие сможет выйти на рынок ЕАЭС и полностью покрыть внутренний",- сказал он.
Сапар Исаков отметил, необходимость использования всех возможностей членства КР в ЕАЭС.
Часть средств на строительство нового здания были привлечены со стороны Российско-кыргызскогофондаразвития.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум