Ассоциация военных атташе в Кыргызстане посетила войсковую част спецназа "Пантера" (фото)

16 сентября 2017, 11:01 Комментарии

Ассоциация военных атташе в Кыргызстане 15 сентября посетила войсковую часть 714 Национальной гвардии Вооруженных сил КР. Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии.

Целью визита было ознакомление с жизнедеятельностью и учебной программой данной войсковой части.

Гостям были представлены образцы вооружения и военной техники, специальные средства, средства связи, военное обмундирование и другое. Кроме того, военнослужащие продемонстрировали показательные выступления с элементами рукопашного боя, операций по освобождению заложников и соревнования по армреслингу и пейнтболу.