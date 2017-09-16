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Ассоциация военных атташе в Кыргызстане посетила войсковую част спецназа "Пантера" (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448176-ru.html

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16 сентября 2017, 11:01       Комментарии

Ассоциация военных атташе в Кыргызстане 15 сентября посетила войсковую часть 714 Национальной гвардии Вооруженных сил КР. Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии.
Целью визита было ознакомление с жизнедеятельностью и учебной программой данной войсковой части.
Гостям были представлены образцы вооружения и военной техники, специальные средства, средства связи, военное обмундирование и другое. Кроме того, военнослужащие продемонстрировали показательные выступления с элементами рукопашного боя, операций по освобождению заложников и соревнования по армреслингу и пейнтболу.

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