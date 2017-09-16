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Раковые клетки могут нейтрализовать действие химиотерапии бактериями

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366382_ra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448174-ru.html

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16 сентября 2017, 10:35       Комментарии

Рак поджелудочной железы занимает шестое место по распространенности среди онкологических заболеваний взрослого населения. Риск его развития повышают курение, употребление спиртного, жирная и острая пища, а прогноз не слишком благоприятный: достаточно эффективного лечения против него пока нет. Плохо поддается он и гемцитабину, одному из самых действенных препаратов химиотерапии.
Равид Страусман (Ravid Straussman) и его коллеги из израильского Института Вейцмана выяснили, с чем связана эта особенность рака поджелудочной, а возможно, и некоторых других онкологических заболеваний, пишет Naked Science. Ученые пытались понять, каким образом присутствие здоровых клеток иногда помогает опухоли защищаться от воздействия лекарственных препаратов. В ходе первых экспериментов они обнаружили, что клетки (на иллюстрации к заметке они окрашены красным) были заражены бактериями Mycoplasma (на иллюстрации – зеленые), и поначалу сочли это загрязнением.
Однако вскоре обнаружилось, что эти микоплазмы способны разрушать гемцитабин, деактивируя его за счет действия мутировавшей формы фермента цитидиндеаминазы. В статье, опубликованной журналом Science, ученые пишут, что микробы, способные производить такой белок, удалось выделить в 86 из 113 проб биопсии, взятых у больных раком поджелудочной железы. Помимо микобактерий, это были представители множества других групп.
Авторы протестировали в общей сложности 2674 разных вида, обычных жителей нашего организма и распространенных инфекций, выяснив, что около 11 процентов из них синтезируют эту опасную форму цитидиндеаминазы. Почти все они относятся к классу гамма-протеобактерий, куда входит и кишечная палочка. Эксперименты in vitro и на лабораторных мышах показали, что справиться с разлагающими гемцитабин бактериями позволяют антибиотики. Однако ученые соглашаются, что это – не лучший путь, вновь повышающий шансы на возникновение устойчивых форм микробов.

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