Путин об Атамбаеве: С ним сложно договориться, но держит свое слово

16 сентября 2017, 10:37 Комментарии

Президент России Владимир Путин дал кыргызской тележурналистке Сыягуль Караман эксклюзивное интервью, в котором рассказал о знакомстве с Алмазбеком Атамбаевым, его роли на международной арене и о том, что отличает и объединяет лидеров.

Вопросы касались развития кыргызско-российских отношений и личной роли в этом Алмазбека Атамбаева. Путин рассказал, что начал работать с Алмазбеком Атамабевым еще в 2011 году, когда занимал пост председателя правительства. С того времени лидеры узнали друг друга хорошо и уровень доверия между ними вырос, а общая черта - надежность и верность своему слову.

"Мы познакомились достаточно давно, когда я был еще председателем правительства Российской Федерации в 2011 году. Мы все разные. Президент Кыргызстана - это человек, такой, какой он есть. Он яркий человек, стихи пишет. Это уже о многом говорит, мне кажется. Он человек эмоциональный очень, я может немного другой по психотипу. Но вы знаете, что в нем подкупает? Это не сразу становится понятно - он человек, который держит слово. С ним иногда сложно о чем-то договориться, но если договорились, то он идет до конца в исполнении тех договоренностей, которые достигнуты. Я тоже стараюсь так делать и это, пожалуй, нечто общее. Я это в людях очень ценю.", - сказал он

Давая личную оценку достижениям кыргызского президента, Путин отметил, что во многом благодаря позиции и принципиальности Атамбаева роль Кыргызстана на международной арене возрос.

"Может не все нравится и не все и не всем что он делает, но, во всяком случае, к нему относятся как с серьезному человеку именно в силу того, что слова с делом не расходятся. и Кыргызстан от этого выигрывает. Именно в этой связи к Кыргызстану относятся как к серьезному партнеру", - подчеркнул российский президент.

Он добавил, что об успешном президентстве Атамбаева говорят и экономические показатели и политическая стабильность в Кыргызстане.

"Кыргызстан стал более устойчивым государством, чем был до этого и в политическом и экономическом смысле. Мне кажется, это самое главное и надо только двигаться в этой базе дальше", - отметил Владимир Путин.

Интервью сделано в рамках проекта продакшн-студии "Взгляд" об итогах деятельности Алмазбека Атамбаева. Главам государств, руководителям крупных международных организаций будут задавать одни и те же вопросы о том, как развивались двусторонние отношения за шесть лет президентства Алмазбека Атамбаева.