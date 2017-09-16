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Сирийские террористы лишились заводов по производству шахид-танков

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366407_si...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448172-ru.html

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Модернизация сахарных заводов создаст более 100 тыс рабочих мест – Асрандиев

Сахарный завод "Кошой" начнет свою работу с 1 октября

16 сентября 2017, 10:48       Комментарии

Авиация ВКС России уничтожила три кустарных завода террористической организации "Исламское государство" по переделке и кустарной модернизации танков. Об этом сообщил начальник штаба российской группировки войск в Сирии Александр Лапин. Об этом сообщает лента.ру со ссылкой на РИА Новости.
Он пояснил, что террористы начали использовать так называемые "шахид-танки" - устаревшие боевые машины, заполненные взрывчаткой. "При подрыве от танка ничего не остается. Если откровенно, то урон от подрыва таких шахид-танков и шахид-БМП значимый - в радиусе 300 метров взрыв поражает абсолютно все живое", - заявил российский военный.
По словам генерала, ВКС обнаружили заводы на территории Акербатского района, в Дейр-эз-Зоре и в Эс-Сухне. Все объекты были найдены при помощи беспилотников. В частности, одна из фабрик была спрятана в бывших сельскохозяйственных цехах.
5 сентября сирийские правительственные войска рапортовали об уничтожении более 50 шахидмобилей террористов - транспортных средств невоенного назначения, кустарно переоборудованных для подрыва смертником.

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