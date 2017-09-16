Бишкекским школьникам показали военную авиабазу в Канте

16 сентября 2017, 10:23 Комментарии

БИШКЕК, 16 сен - Sputnik. Ученики бишкекской школы имени Чехова посетили российскую авиабазу в Канте, сообщила пресс-служба военного объекта.

© Фото / пресс-служба авиабазы ОДКБ "Кант"Ученики бишкекской школы имени Чехова посетили российскую авиабазу в Канте Дети отправились на аэродром, где опытный инструктор рассказал им о самолетах. Каждый школьник смог побывать в кабине пилота и почувствовать себя летчиком.

"Ученикам посчастливилось вживую увидеть, как взлетают и заходят на посадку настоящие боевые самолеты. Закончилась же экскурсия осмотром оружия АК-47 и бронетранспортера БТР-80. Дети были очень довольны", - говорится в сообщении.

База в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства государств Организации Договора о коллективной безопасности.

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