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Бишкекским школьникам показали военную авиабазу в Канте

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448171-ru.html

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16 сентября 2017, 10:23       Комментарии

БИШКЕК, 16 сен - Sputnik. Ученики бишкекской школы имени Чехова посетили российскую авиабазу в Канте, сообщила пресс-служба военного объекта.
© Фото / пресс-служба авиабазы ОДКБ "Кант"Ученики бишкекской школы имени Чехова посетили российскую авиабазу в Канте Дети отправились на аэродром, где опытный инструктор рассказал им о самолетах. Каждый школьник смог побывать в кабине пилота и почувствовать себя летчиком.
"Ученикам посчастливилось вживую увидеть, как взлетают и заходят на посадку настоящие боевые самолеты. Закончилась же экскурсия осмотром оружия АК-47 и бронетранспортера БТР-80. Дети были очень довольны", - говорится в сообщении.
База в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства государств Организации Договора о коллективной безопасности.
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