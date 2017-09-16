Омурбек Бабанов обратился к мигрантам

16 сентября 2017, 10:30 Комментарии

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов встретился с жителями Ноокатского района Ошской области. Около 40 тыс. местных жителей пришли поддержать политика. Лидер партии "Республика" во время встречи так же обратился к соотечественникам, которые трудятся за рубежом.

"Перед тем, как сделать свой выбор 15 октября, вспомните, с какими трудностями вам приходится сталкиваться, как вам сложно находиться в Москве, в Екатеринбурге, Сургуте, Казахстане, работая в жутких условиях на базаре или же где-то еще. Когда десятерым приходится ютиться в маленькой комнатушке. Я уверен, что вы поддержите меня. Я создам для вас рабочие места, чтобы вы могли вернуться к своим детям и родителям на Родину", - сказал Бабанов.

Программа Омурбека Бабанова "Путь вперед!" состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов Президента, направленных, на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны:

* "Новый стиль управления государством"

* "Новая экономика и социальная политика"

* "Страна без коррупции. Независимая судебная система"

* "Безопасная страна"

* "Эффективная внешняя политика. Культурное наследие"

Исполнитель: ОсОО АКИ "Кыргызстан", г. Бишкек, ул. Московская, 189.

Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т. Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 16.09.2017 г. Тираж: 1.