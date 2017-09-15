Московскому бомонду пришлись по вкусу наряды в кыргызском этностиле

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Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366371_mo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448168-ru.html

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"БизЭксперт": "Обсуждение проекта закона о Таможенном регулировании в Кыргызской Республике"

16 сентября 2017, 10:07       Комментарии

Кыргызстанские дизайнеры приняли участие в Международном этнокультурном фестивале "Этно Арт Фест - 2017" в Москве. Об этом сообщила пресс-секретарь кыргызстанского посольства в России Гульбарчын Байымбетова.
Этнокультурный фестиваль стартовал 14 сентября и продолжится еще несколько дней. В нем участвуют дизайнеры и художники из стран СНГ. Кыргызстан представили руководитель общественного фонда "Мин кыял" Айдай Асангулова и художник-скульптор Салтанат Кожогулова.
"Демонстрация уникальных женских кыргызских костюмов, выполненных в ярких красках, дополненных оригинальными головными уборами (элечек) и серебряной фурнитурой (чачпак) группой волонтеров, в составе которых были мастера- рукодельницы, чьими руками изготовлены костюмы и юные девочки-школьницы, вызвала особый восторг зрителей и членов жюри", - рассказали в посольстве.
Фестиваль-конкурс "Этно Арт Фест" представляет собой серию культурных мероприятий, направленных на поддержку этнографического искусства, а также развитие и укрепление международного культурного сотрудничества. В этом году он проходит в рамках председательствования России в СНГ, с участием представителей государств-участников Союза, регионов России и других зарубежных стран. Основные мероприятия проекта: выставка этнокультурной продукции, дефиле-показ коллекций этнической одежды современных модельеров, презентации и мастер-классы участников проекта, мероприятия культурной и деловой программы фестиваля.

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