10 мыслей о вкусе, поэзии и двух сердцах кулинара Данияра Деркембаева

16 сентября 2017, 9:44 Комментарии

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Данияр Деркембаев

кулинар, поэт, публицист

Когда-то в какой-то жизни я был сотрудником внутренних дел. В какой-то жизни я был поэтом и, наверное, остаюсь поэтом. В какой-то жизни – повар. […] Но если брать конкретно внутреннюю часть души, то, наверное, я поэт, потому что все это связано с творчеством.

Кулинария и поэзия неотделимы друг от друга. Как поэт подбирает красивые слова, так и повар подбирает красивые, хорошие специи для блюда и тоже делает картину. Мы художники.

Это судьба. Это, наверное, промысел божий. Я не знал, что я буду поваром, не знал, что буду жить в Германии. Я жил здесь в Кыргызстане, дружил с девочкой с 6-го класса и мы так сильно друг друга полюбили, что поженились. Она оказалась немкой, и когда немцы стали уезжать 25 лет назад, я тоже с ними уехал, и там только стал поваром.

У меня два сердца: одно для Кыргызстана и одно - для Германии, потому что там у меня семья, и сказать просто, хочется вернуться или нет, так невозможно.

Когда меня спрашивают: что лучше - Германия или Кыргызстан? Где лучше? Это невозможно сравнить. Это все равно, что сравнивать квадратное и круглое. Это просто разное, но они оба хорошие.

Когда я заболел и мне пришлось несколько лет просидеть в инвалидном кресле, там я вдруг увидел озарение. Я начал слышать стихи и стал их записывать. Я их не придумываю, […] я могу просто откуда-то из Вселенной ловить эти звуки, слова, их смысл и записывать.

Искусство должно сочетаться с талантом. Если мы возьмем человека, который играет на фортепьяно. Его можно механически научить нажимать на клавиши, но эта музыка будет механическая, она не будет от души. […] Многие мои коллеги-повара в Кыргызстане умеют механически котлеты лепить, манты делать, еще что-то. Они делают механически, они не понимают вкуса.

Вкус – это не значит изысканность, вкус – это состояние души человека. Когда ест вкусно, он должен с душой это есть, и тогда любая пища будет вкусной.

Когда хозяин сам готовит, он должен положить самую главную приправу, которая есть, - это хорошее настроение и хорошие намерения.

Диета ограничивает человека. Она ограничивает его мир, он становится черно-белым.

Очень много в жизни я видел и хорошего, и плохого. Я видел столько предательств, видел столько зла в жизни, столько огорчений. Но я видел и очень много добрых людей и радостных. И вот этот опыт не дает мне сказать, что я молодой: мне 20-30 лет. Он дает мне сказать, ну как раз, 45-50 лет – это мой возраст. Я себя в нем прекрасно чувствую.

Я самый свободный человек на этой планете, потому что не каждый может себе позволить просто на три месяца выключиться из жизни и просто три месяца провести в саду с собакой, с любимой женой.