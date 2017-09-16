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Где в Бишкеке и Оше не будет газа с 18 по 20 сентября — список улиц

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448166-ru.html

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В Бишкеке обсудили концепцию по укреплению народа и межэтнических отношений в Кыргызстане

16 сентября 2017, 9:49       Комментарии

БИШКЕК, 16 сен - Sputnik. В некоторых районах Бишкека, Оша и Чуйской области на следующей неделе приостановят подачу газа, сообщает пресс-служба ОАО "Газпром Кыргызстан".
Отключение голубого топлива связано с проведением ремонтных работ. Будут обесточены следующие участки:
<ul> <li>18 сентября - улицы Юбилейная и Техническая в Оше, дома №70-104 по улице Алма-Атинской в селе Ленинском (Чуйская область);</li> <li>19 сентября - улица Курманджан Датки и микрорайон "Черемушки" в Оше;</li> <li>19-20 сентября - район Бишкека, ограниченный отрезками улиц Славянской, Мира, Гагарина, Шота Руставели, а также дома №51-59 по улице Койбагарова и №15-31 в переулке Терекском; дома №1-21 по улице Космонавтов и №21-69 на Садовой в селе Пригородном (Чуйская область).</li> </ul> Ремонтно-восстановительные работы проводятся для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.
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