Где в Бишкеке и Оше не будет газа с 18 по 20 сентября — список улиц

16 сентября 2017, 9:49 Комментарии

БИШКЕК, 16 сен - Sputnik. В некоторых районах Бишкека, Оша и Чуйской области на следующей неделе приостановят подачу газа, сообщает пресс-служба ОАО "Газпром Кыргызстан".

Отключение голубого топлива связано с проведением ремонтных работ. Будут обесточены следующие участки:

<ul> <li>18 сентября - улицы Юбилейная и Техническая в Оше, дома №70-104 по улице Алма-Атинской в селе Ленинском (Чуйская область);</li> <li>19 сентября - улица Курманджан Датки и микрорайон "Черемушки" в Оше;</li> <li>19-20 сентября - район Бишкека, ограниченный отрезками улиц Славянской, Мира, Гагарина, Шота Руставели, а также дома №51-59 по улице Койбагарова и №15-31 в переулке Терекском; дома №1-21 по улице Космонавтов и №21-69 на Садовой в селе Пригородном (Чуйская область).</li> </ul> Ремонтно-восстановительные работы проводятся для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.

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