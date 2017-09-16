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Найден способ управления продолжительностью жизни

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366380_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448165-ru.html

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16 сентября 2017, 9:22       Комментарии

Американские ученые раскрыли связь между ограничением калорийности пищи и генетической саморегуляцией продолжительности жизни. Исследование опубликовано в Nature Communications, сообщает Лента.ру со ссылкой на Темпльский университет (США).
Специалисты показали, что скорость эпигенетических изменений в течение возраста для того или иного вида напрямую связана с его продолжительностью жизни. Чем дольше живет среднестатистический представитель того или иного таксона, тем медленнее у него происходят подобные изменения.
Например, среди приматов медленнее всего эпигенетические изменения происходят у человека, однако, если сравнивать обезьян и грызунов, то у последних они накапливаются быстрее.
Также ученые обнаружили, что голодание или ограничение калорийности потребляемой пищи замедляет эпигенетические изменения и, как следствие, увеличивает продолжительность жизни.
К подобным выводам ученые пришли, проанализировав на примере образцов крови мышей, людей и обезьян различных возрастов эпигенетический дрейф (вариации профиля метилирования ДНК).
Эпигенетические изменения предполагают изменения ДНК, не затрагивающие последовательность нуклеотидов. Одним из распространенных изменений является метилирование - присоединение к нуклеиновой кислоте метильной группы. С возрастом число таких изменений растет.

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