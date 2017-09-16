Крупнейший забег пройдет в Бишкеке в октябре. Присоединяйтесь!

16 сентября 2017, 8:37 Комментарии

БИШКЕК, 16 сен - Sputnik. В Бишкеке пройдет крупнейший полумарафон "Мол булак куз деми - 2017", сообщил организатор - руководитель общественного фонда "Тонус" Урмат Насыкулов.

Мероприятие состоится 8 октября, маршрут пройдет по трассе Бишкек - аэропорт "Манас". Состоятся забеги на 5, 10 и 21,1 километра.

В первом забеге в прошлом году приняли участие около 350 человек, минувшей весной набралось более 900, а на предстоящем полумарафоне планируется собрать 1 200 бегунов из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Организаторы прогнозируют также большое число болельщиков.

Мероприятие начнется 8 октября в 8.30 у мемориального комплекса "Аска-Таш".

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