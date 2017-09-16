В Минске пройдет Совет постпредов стран СНГ

16 сентября 2017, 4:32 Комментарии

В исполнительном комитете СНГ 19 сентября пройдет очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества.

Как сообщили в исполкоме, постоянные полномочные представители обсудят ход выполнения решения Совета глав государств СНГ от 16 сентября 2016 года об адаптации СНГ к современным реалиям.

Для выполнения решения Советом постпредов в октябре 2016 года принят соответствующий план мероприятий. По основным пунктам плана работа завершена или находится в стадии завершения.

Так, проведена работа по максимальной разгрузке повесток дня заседаний Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ и в этих целях право решения некоторых вопросов делегировано Совету министров иностранных дел, Экономическому совету СНГ, Совету постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества и Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ в соответствии с их компетенцией. В этих же целях материалы, носящие информационный характер, теперь, как правило, не включаются в повестки дня заседаний высших органов СНГ, а представляются к заседаниям в составе информационно-аналитических материалов.

Исполнительным комитетом СНГ разработаны и согласованы на заседаниях экспертных групп документы по уточнению разграничений полномочий между высшими органами Содружества.

Органы отраслевого сотрудничества сориентированы на разработку проектов, которые смогут способствовать расширению экономических и гуманитарных связей между странами Содружества, а также на решение практических вопросов и межведомственное взаимодействие по своим направлениям.

Практически все органы отраслевого сотрудничества СНГ рассмотрели на своих заседаниях вопросы, связанные с реализацией поручений, содержащихся в решении об адаптации Содружества к современным реалиям.

Уже в текущем году ведется работа по подготовке более 20 проектов документов, направленных на углубление экономических и гуманитарных связей, а также на расширение диапазона практического применения достигнутых договоренностей в отраслевом и межотраслевом сотрудничестве государств СНГ. Это, в частности, документы, касающиеся развития взаимодействия в сфере международного молодежного сотрудничества, туризма, физической культуры и спорта, мелиорации земель, нефтегазового машиностроения, борьбы с международными картелями, борьбы с преступностью, противодействия коррупции, борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием.

Органы, имеющие постоянно действующие рабочие аппараты, не финансируемые за счет средств единого бюджета органов СНГ, принимают меры по минимизации своих расходов с учетом реального финансирования и изысканию дополнительных внебюджетных источников финансирования своей деятельности. Ведется работа по сокращению общей численности сотрудников органов Содружества, финансируемых из единого бюджета органов СНГ, а также по переводу Экономического Суда СНГ в формат ad hoc и сокращению численности его аппарата.

Большое внимание уделяется работе с кадрами. Уже разработан и прошел стадию экспертного согласования проект Общего положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей в органах СНГ, продолжается обсуждение Порядка распределения квот, назначения и ротации заместителей председателя исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ и других должностных лиц на квотные должности в исполнительном комитете СНГ.

На заседании Совета постпредов планируется также обсудить ход реализации в 2016 - 2017 годах положений Договора о зоне свободной торговли.

Подписанный 18 октября 2011 года Договор базируется на принципах и соглашениях ВТО и направлен на обеспечение свободной торговли между государствами - участниками Договора.

В 2016-2017 годах в рамках реализации Договора приняты документы, определяющие правила и процедуры регулирования государственных закупок, размер вознаграждения членов и председателя комиссии экспертов и возмещаемых им расходов.

В соответствии с положениями документа наблюдается отмена рядом государств ограничительных тарифных квот и пошлин на импорт некоторых товаров, сокращение количества случаев применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер во взаимной торговле, снижение размеров ставок вывозных таможенных пошлин на некоторые виды товаров, принятие мер по соблюдению принципа национального режима и упрощению процедуры платежей во взаимной торговле.

С подробной информацией по этому вопросу перед постпредами выступит заместитель начальника отдела торговой политики и зоны свободной торговли исполнительного комитета СНГ Людмила Нефедова.