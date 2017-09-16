Военнослужащие вышедшие в отставку могут пройти обучение английского языка и переквалифицироваться

16 сентября 2017, 3:29 Комментарии

В рамках программы сотрудничества НАТО и Генерального штаба Вооружённых Сил Кыргызстана по социальной адаптации военнослужащих, вышедших в отставку или запланированных к увольнению, 20 сентября состоится очередное открытие курсов по английскому языку и информационным технологиям.

Как сообщили организаторы, главной целью данной программы является поддержка уволившихся и запланированных к увольнению военнослужащих в их переквалификации для трудоустройства и профессиональной деятельности в гражданской сфере.

С 2011 года более 1 тыс. военнослужащих, ушедших в отставку по выслуге лет или запланированных к увольнению, из Бишкека, Оша, Каракола, Жалал-Абада, Нарына, Токмока, Баткена и Таласа прошли обучение на курсах английского языка, предпринимательства, менеджмента туризма, бухгалтерского учета и финансов, информационных технологий, проводимых этими центрами.

Около 80% выпускников этой программы успешно трудоустраиваются в гражданской сфере.

Осенью в рамках этой программы снова открываются курсы английского языка в Бишкеке и Оше и курсы по информационным технологиям в Бишкеке, Таласе и Токмоке.

На данном мероприятии будут присутствовать представители НАТО, эксперты из Грузии и Болгарии и представители Генерального штаба Вооружённых Сил.