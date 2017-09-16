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Военнослужащие вышедшие в отставку могут пройти обучение английского языка и переквалифицироваться

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448160-ru.html

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16 сентября 2017, 3:29       Комментарии

В рамках программы сотрудничества НАТО и Генерального штаба Вооружённых Сил Кыргызстана по социальной адаптации военнослужащих, вышедших в отставку или запланированных к увольнению, 20 сентября состоится очередное открытие курсов по английскому языку и информационным технологиям.
Как сообщили организаторы, главной целью данной программы является поддержка уволившихся и запланированных к увольнению военнослужащих в их переквалификации для трудоустройства и профессиональной деятельности в гражданской сфере.
С 2011 года более 1 тыс. военнослужащих, ушедших в отставку по выслуге лет или запланированных к увольнению, из Бишкека, Оша, Каракола, Жалал-Абада, Нарына, Токмока, Баткена и Таласа прошли обучение на курсах английского языка, предпринимательства, менеджмента туризма, бухгалтерского учета и финансов, информационных технологий, проводимых этими центрами.
Около 80% выпускников этой программы успешно трудоустраиваются в гражданской сфере.
Осенью в рамках этой программы снова открываются курсы английского языка в Бишкеке и Оше и курсы по информационным технологиям в Бишкеке, Таласе и Токмоке.
На данном мероприятии будут присутствовать представители НАТО, эксперты из Грузии и Болгарии и представители Генерального штаба Вооружённых Сил.

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