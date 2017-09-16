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В Бишкеке обсудили концепцию по укреплению народа и межэтнических отношений в Кыргызстане

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448158-ru.html

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16 сентября 2017, 1:17       Комментарии

В Бишкеке 15 сентября состоялся семинар-тренинг по реализации "Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере" и "Государственная политика в реализации Концепции по укреплению единства народа и межэтнических отношений в Кыргызской Республике".
Как сообщили организаторы, целью семинара стала необходимость способствования обеспечения национального единства через совершенствование межэтнических отношений, сохранение культурного наследия и этнического многообразия страны.
В связи с предстоящими выборами президента и агитационным периодом в стране, необходимо обратить внимание и провести профилактические мероприятия по предотвращению различных межэтнических и религиозных конфликтов.
На семинаре докладом выступили сотрудники ГАМСУМО, ГКДР, ГКНБ и МВД. По теме: "Ценности традиционного ислама и радикальные деструктивные идеологии", "Концептуальное понимание конфликт анализа, типы конфликтов (политические, религиозные, экономические, межэтнические и приграничные)", "анализ структур, участников и динамики конфликтов" и.т.д. .
В ходе семинара участники провели мониторинг актуальных вопросов в религиозной сфере. Также на обсуждение были поставлены вопросы по противодействию терроризму и экстремизму совместно с представителями органа национальной безопасности и министерство внутренних дел.
В заключении, были разъяснены принципы, цели и задачи концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений в Кыргызстане.

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