В Бишкеке обсудили концепцию по укреплению народа и межэтнических отношений в Кыргызстане

16 сентября 2017, 1:17 Комментарии

В Бишкеке 15 сентября состоялся семинар-тренинг по реализации "Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере" и "Государственная политика в реализации Концепции по укреплению единства народа и межэтнических отношений в Кыргызской Республике".

Как сообщили организаторы, целью семинара стала необходимость способствования обеспечения национального единства через совершенствование межэтнических отношений, сохранение культурного наследия и этнического многообразия страны.

В связи с предстоящими выборами президента и агитационным периодом в стране, необходимо обратить внимание и провести профилактические мероприятия по предотвращению различных межэтнических и религиозных конфликтов.

На семинаре докладом выступили сотрудники ГАМСУМО, ГКДР, ГКНБ и МВД. По теме: "Ценности традиционного ислама и радикальные деструктивные идеологии", "Концептуальное понимание конфликт анализа, типы конфликтов (политические, религиозные, экономические, межэтнические и приграничные)", "анализ структур, участников и динамики конфликтов" и.т.д. .

В ходе семинара участники провели мониторинг актуальных вопросов в религиозной сфере. Также на обсуждение были поставлены вопросы по противодействию терроризму и экстремизму совместно с представителями органа национальной безопасности и министерство внутренних дел.

В заключении, были разъяснены принципы, цели и задачи концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений в Кыргызстане.